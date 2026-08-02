Грузовик под Севастополем загорелся при экстренном торможении

ДТП произошло на Президентской дороге под Севастополем. Фото: Полиция Севастополя/МАХ

Госавтоинспекция Севастополя выясняет причины возгорания зерновоза на Президентской дороге. Грузовик загорелся сегодня около 14 часов на 276 километре трассы «Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь», сообщили в полиции города-героя.

- Заподозрив неисправность, 52-летний водитель КАМАЗа с прицепом прибегнул к экстренному торможению. В это время в кабине грузовика началось возгорание, затем опрокинулся прицеп, из которого на проезжую часть рассыпалось зерно, - говорится в сообщении.

В 17:00 пожар был полностью ликвидирован. В результате ДТП никто не пострадал. Водитель был трезв. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.