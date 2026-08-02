В очереди перед Крымским мостом стоит 600 автомобилей

600 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Количество автомобилей, стоящих в очереди на Крымский мост, достигло 600. Об этом сообщает оперативный канал с актуальной информацией о ситуации на транспортном переходе. Все машины ожидают проезда со стороны Тамани.

- Время ожидания составляет около двух часов, - говорится в сообщении.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Напомним, очередь перед Крымским мостом стала образовываться к 9 утра. В течение прошедшей ночи затруднений в проезде не было.