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НовостиОбщество2 августа 2026 15:10

В очереди перед Крымским мостом стоит 600 автомобилей

Время ожидания составляет два часа
Юлия МАРКИНА
600 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост

600 автомобилей ожидают проезда через Крымский мост

Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Количество автомобилей, стоящих в очереди на Крымский мост, достигло 600. Об этом сообщает оперативный канал с актуальной информацией о ситуации на транспортном переходе. Все машины ожидают проезда со стороны Тамани.

- Время ожидания составляет около двух часов, - говорится в сообщении.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Напомним, очередь перед Крымским мостом стала образовываться к 9 утра. В течение прошедшей ночи затруднений в проезде не было.