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НовостиОбщество3 августа 2026 5:36

Города и курорты Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыха в августе

Полуостров привлекает туристов бюджетными ценами
Галина КОВАЛЕНКО
Симферополь

Симферополь

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Новоотрадное, Симферополь и Угловое значатся в рейтинге мест, где можно недорого снять жилье в последний месяц лета.

«На первом месте поселок Дедеркой в Краснодарском крае, на втором месте Новоотрадное в Крыму, а на третьем – Тюмень», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвали направления для отдыха в августе 2026, где проживания обойдется дешевле, чем в других местах.

Самые экономные направления для отдыха в августе 2026(средняя стоимость ночи в рублях):

Дедеркой (Краснодарский край), 3246;

Новоотрадное, 3283;

Тюмень, 3427;

Симферополь, 3571;

Железноводск, 3628;

Керчь, 3698;

Приморско-Ахтарск, 3745;

Угловое, 3890;

Туапсе, 3920;

Соль-Илецк, 3992.