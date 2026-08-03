В некоторых районах Крыма нет электричества

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На территории Крыма 3 августа продолжают действовать ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».
Отключения проводятся в оперативном порядке, исходя из текущей ситуации в различных энергорайонах. В результате повреждений электросетей и объектов электроснабжение нарушено в отдельных населенных пунктах.
«Подача электроэнергии в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, осуществляется в зависимости от возможности электрической сети», — отметили на предприятии.
Специалисты трудятся над обеспечением стабильного электроснабжения в круглосуточном режиме.