Швея из Новосибирска рассказала, как создать исторически достоверный костюм для реконструктора

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Профессиональная швея и реконструктор Ирина Тарасова с 2012 года создает исторически достоверные костюмы для реконструкторов. По ее словам, главное — использовать натуральные ткани: лен, хлопок, шерсть, сукно.

«То, что продают на маркетплейсах, — уже не реконструкция, там дешевые ненатуральные ткани», — рассказала она корреспонденту «Горсайта».

Внутренние швы Ирина делает на машинке, чтобы ускорить работу и снизить цену, а кнопки и люверсы устанавливает спецстанками. Раньше она экспериментировала с окраской — например, рубаху из луковой шелухи. Самый сложный заказ — парадный мундир из грубого сукна, хотя ткань для него не совсем подходила: не было альтернатив. А самым дорогим стал сюртук офицера 3-го гусарского полка за 45 тысяч рублей. Цена зависит от сложности, отделки и объема ручной работы.

Швея предупреждает: шерсть и сукно лучше не стирать, а гусарский доломан с мехом и кожей — тем более.

«Вечного ничего не бывает, только если костюм висит в шкафу», — говорит она.

Ремонт изношенной одежды выходит дешевле нового. Каждый костюм, по мнению мастера, уникален.