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НовостиЧто происходит3 августа 2026 9:22

За неделю в Крыму произошло 21 ДТП: погибли 11 человек

Девять взрослых и двое детей погибли в результате ДТП в Крыму за неделю
Алексей ЕЛАГИН
Девять взрослых и двое детей погибли в результате ДТП в Крыму за неделю

Девять взрослых и двое детей погибли в результате ДТП в Крыму за неделю

Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

За период с 27 июля по 2 августа в результате ДТП, которые произошли в Крыму, погибли в общей сложности 11 человек. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

За неделю в Крыму произошло 21 ДТП. В результате этих происшествий погибли 11 человек. Девять взрослых и двое детей получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в авариях пострадали 24 человека. Травмы получили 20 взрослых и четверо детей.

С участием пешеходов в Крыму произошло пять ДТП. В результате погибли четыре человека, еще трое детей пострадали.

«Пресечено 179 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что 26 человек сели за руль нетрезвыми повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность.