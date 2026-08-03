Из-за проблем с энергоснабжением в Саках отключили фонтан в курортном парке

Фото: пресс-служба администрации Сак

Из-за проблем с энергоснабжением в Саках приостановили работу фонтана в курортном парке. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.

«В связи с отсутствием стабильного электроснабжения и в целях недопущения выхода из строя дорогостоящего оборудования (насосного и фильтровального), работа фонтана в курортном парке приостановлена», – написала градоначальница.

Как пояснила руководитель администрации, насосы и фильтры являются энергоемкими. Работа такого оборудования, когда имеют место проблемы с электричеством, невозможна. Постоянной циркуляции и фильтрации нет. Из-за этого вода в чаше фонтана утратила свои санитарные нормы.

Поэтому было решено со среды, 5 августа, провести полное осушение водоема. Кроме того, специалисты выполнят комплексную очистку чаши и консервацию технического оборудования. Это будет сделано до момента восстановления стабильного электроснабжения.

«Работы проводятся с заботой о сохранности городского имущества, чтобы в будущем фонтан снова радовал вас своей красотой», – написала Предыбайло.