Чаевые не дали, зато сломали ребро: курьер из Симферополя рассказал о своих буднях

Фото: Михаил ГЛАДЧУК\"Крымская газета"

Курьер из Симферополя Евгений Ким поделился с «Крымской газетой» буднями доставки. В среднем за смену у него выходит около 10 заказов, рекорд — 18 (8 Марта). Самый загруженный сезон — с сентября до Нового года.

Самый запоминающийся случай: заказ на 15-й этаж в доме с неработающим лифтом — и даже выше, на технический уровень под крышей. Чаевых не оставили. А однажды на повороте курьера подрезала машина — он сломал ребро и несколько дней не работал, передает «Крымская газета».

Среди абсурдных претензий: мужчина съел половину заказа, но потребовал вернуть деньги, потому что блюдо оказалось «не по вкусу». Клиенты встречают в откровенных нарядах, просят передать заказ через окно. Есть постоянная клиентка, которая не берет трубку и просит оставлять еду у двери.

Из-за перебоев со светом и связью кафе потеряло 30% выручки, но цены не подняли — лишь изменили условия бесплатной доставки в дальние районы. Раньше курьер мог заработать до 80 тысяч рублей, сейчас — около 50 тысяч. Чаевые в Крыму редки: их оставляют 3 из 10, мужчины щедрее женщин (до 700 рублей).