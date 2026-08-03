Для подготовки к учебному году на каждого ребенка в Севастополе выплатят 5000 рублей

Принцип нуждаемости применяться не будет Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В этом году в Севастополе вновь будет оказана поддержка семьям с детьми. Для подготовки к новому учебному году на каждого ребенка выплатят по 5 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства города.

Выплату получат все семьи с детьми до 18 лет вне зависимости от того, получают они какие-либо меры соцподдержки или нет. Временная или постоянная регистрации также не являются условием ее получения. Принцип нуждаемости также применяться не будет.

«Порядок получения выплаты будет опубликован в аккаунтах Правительства Севастополя и Департамента труда и социальной защиты населения», — сообщил губернатор.

Для получения выплаты семья должна проживать в Севастополе, а ребенку не должно быть 18 лет. Выплату могут получить один из родителей, усыновитель, опекун или попечитель. При этом получатель должен быть гражданином РФ и проживать в Севастополе.