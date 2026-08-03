Пьяный крымчанин нападал на людей в рельсовом автобусе: его могут посадить на семь лет

Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

В Крыму 31-летнего жителя Кировского района, нападавшего на людей в рельсовом автобусе, обвиняют в хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ЛУ МВД России на транспорте.

Пьяный крымчанин ехал в рельсовом автобусе. Мужчина безо всяких причин начал громко материться на пассажиров. В какой-то момент пассажир подошел к подростку и толкнул его. Далее дебошир стал угрожающе замахиваться руками. Затем крымчанин вышел в рабочий тамбур.

«Он размахивал руками перед пожилым пассажиром, после чего нанес удар в область живота молодому человеку», – говорится в сообщении.

Помешать крымчанину попыталась инспектор транспортной безопасности. Она сделала мужчине замечание. В ответ тот начал материться. Инспектор вновь попросила прекратить нарушения. Тогда обвиняемый ударил ее ладонью по виску и щеке. Инспектор попыталась задержать мужчину, но тот скрылся на станции до приезда полиции. Однако далее крымчанина удалось задержать. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.