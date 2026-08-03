Перед началом нового учебного года в Керчи приступили к проверке школ

Фото: Иван Кошель

В Керчи перед новым учебным годом началась проверка образовательных учреждений. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Кошель.

Так, в школе № 10 сейчас завершается ремонт двух санузлов. Также до начала учебного года предстоит обрезать деревья у входа в школу.

В школе № 17 имени В. Белик в прошлом году капитально отремонтировали фасад, что значительно изменило облик одного из старейших образовательных учреждений Керчи. Однако внутри здания еще есть проблемы. В частности, требует ремонта пищеблок, а также полы и спортивный зал.

В школе-гимназии № 1 им. Героя Советского Союза Е. И. Деминой до конца месяца также необходимо выполнить кронирование тополей вокруг школы.

«Во всех учебных учреждениях в рамках подготовки к отопительному сезону завершается промывка системы отопления, где необходимо, выполняется утепление труб. Проводится текущий ремонт учебных кабинетов», — отметил Кошель.