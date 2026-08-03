В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 410 автомобилей

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП
По состоянию на 16.00 понедельника, 3 августа, в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 410 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 410 транспортных средств», – говорится в сообщении.
Время ожидания составляет около двух часов. При этом в Крыму ситуация иная. Со стороны Керчи скоплений транспорта в настоящее время нет.