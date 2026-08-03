Поезда «Таврия» продолжат курсировать от и до Керчи до 10 августа

Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят на автобусах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поезда «Таврия», курсирующие из Крыма и в Крым, продолжат следовать от и до станции в Керчи до 10 августа включительно, проинформировала пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«Поезда «Таврия» крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 10 августа включительно», — говорится в сообщении.

Информация о дальнейшем графике движения поездов будет опубликована позднее. Для перевозки пассажиров между Керчью и станциями в Крыму запущены автобусы.