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НовостиОбщество3 августа 2026 13:22

Поезда «Таврия» продолжат курсировать от и до Керчи до 10 августа

О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже
Анастасия БУРМИСТРОВА
Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят на автобусах

Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят на автобусах

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поезда «Таврия», курсирующие из Крыма и в Крым, продолжат следовать от и до станции в Керчи до 10 августа включительно, проинформировала пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«Поезда «Таврия» крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 10 августа включительно», — говорится в сообщении.

Информация о дальнейшем графике движения поездов будет опубликована позднее. Для перевозки пассажиров между Керчью и станциями в Крыму запущены автобусы.