Ялтинец писал в сети призывы к экстремизму: его могут посадить на пять лет

Крымчанин может получить пять лет колонии за призывы к экстремизму Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте 50-летнего местного жителя обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Ялтинец совершил преступление в 2025 году. Горожанин публиковал в социальных сетях призывы к осуществлению насильственных действий в отношении людей по признаку национальности. Было возбуждено уголовное дело. Крымчанина задержали сотрудники ФСБ.

«Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд», – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, жителю ЮБК грозит до пяти лет лишения свободы.