Роспотребнадзор Крыма предупредил об опасности ботулизма от домашних консервов

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Специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю напомнили жителям о рисках заражения ботулизмом. Возбудитель развивается в герметично закрытых консервах, домашних соленьях и копченостях, где нет доступа кислорода. Токсин накапливается неравномерно, поэтому могут заболеть не все, кто ел из одной банки.

Симптомы обычно появляются через 12–36 часов: боли в животе, тошнота, рвота, диарея, головная боль, слабость. На вторые сутки развиваются нарушения зрения (туман, «мушки»), сухость во рту, гнусавость голоса и проблемы с глотанием. При первых признаках необходимо немедленно обратиться к врачу, передает «Крымское информационное агентство».

Роспотребнадзор рекомендует: не покупать домашние консервы и копчености с рук, использовать только свежие овощи и фрукты, строго соблюдать технологию (соль, уксус, стерилизацию), хранить закатки при низкой температуре и выбрасывать вздутые банки. Особую опасность представляет вяленая рыба (особенно толстолобик) — споры могут проникать в мышцы при неправильной разделке.