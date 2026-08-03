В Алуште отключили свет

Из-за аварии Алушта осталась без электричества 3 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 3 августа, в связи с аварией на сетях Алушта осталась без электричества. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила глава администрации Галина Огнева.

«Произошла авария на высоковольтных линиях», – написала градоначальница.

Руководитель администрации сообщила, что на место выехали бригады ГУП РК «Крымэнерго». В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Огнева призвала жителей доверять только официальным источникам информации.