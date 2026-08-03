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НовостиЧто происходит3 августа 2026 14:30

В Алуште отключили свет

Из-за аварии Алушта осталась без электричества 3 августа
Алексей ЕЛАГИН
Из-за аварии Алушта осталась без электричества 3 августа

Из-за аварии Алушта осталась без электричества 3 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 3 августа, в связи с аварией на сетях Алушта осталась без электричества. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщила глава администрации Галина Огнева.

«Произошла авария на высоковольтных линиях», – написала градоначальница.

Руководитель администрации сообщила, что на место выехали бригады ГУП РК «Крымэнерго». В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Огнева призвала жителей доверять только официальным источникам информации.