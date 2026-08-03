В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 453 автомобиля Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 18.00 понедельника, 3 августа, в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 453 автомобиля. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 453 транспортных средства», – говорится в сообщении.

Время ожидания составляет около двух часов. При этом в Крыму ситуация иная. Со стороны Керчи скоплений транспорта в настоящее время нет.