В Алуште спасли мужчину, получившего травму ноги

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В понедельник, 3 августа, в Алуште спасли мужчину, который получил травму ноги в горно-лесной зоне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Мужчина поднимался от туристической стоянки «Чигенитра» на перевал «Большие ворота». В какой-то момент мужчина упал и получил травму ноги. Самостоятельно продолжить движение пострадавший не мог. На место отправились спасатели. Они нашли мужчину. Пострадавшему оказали первую помощь. Мужчине наложили шину на поврежденную ногу.

«После этого мужчину на носилках эвакуировали к служебному автомобилю и доставили в с. Рыбачье, где передали туриста медработникам», – говорится в сообщении.