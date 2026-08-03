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НовостиОбщество3 августа 2026 16:09

В Керчи простятся с героем, погибшим на боевом посту

Молодой человек погиб в возрасте 21 года
Юлия МАРКИНА
Илья Резвый погиб 30 июля. Фото: СМТ ФГБОУ ВО "КГМТУ"/Вконтакте

Илья Резвый погиб 30 июля. Фото: СМТ ФГБОУ ВО "КГМТУ"/Вконтакте

В Керчи простятся с героем, погибшим на боевом посту. Илья Резвый был выпускником Судомеханического техникума. Через две недели ему должно было исполниться 22 года.

- Илья был ответственным, воспитанным и дружелюбным студентом, хорошим другом и товарищем. Его любили преподаватели и одногруппники за веселый нрав, готовность прийти на помощь и надежность, - говорится в сообщении на официальной странице учебного заведения во Вконтакте.

Молодой человек героически погиб 30 июля. Прощание с Ильей Резвым состоится 4 августа в Храме Андрея Первозванного.