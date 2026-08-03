В Сакском районе Mercedes насмерть сбил пешехода

В Сакском районе Крыма водитель Mercedes насмерть сбил человека Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 3 августа, в Сакском районе Крыма водитель Mercedes насмерть сбил человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Трагедия произошла около 16.30. Мужчина 1970 года рождения ехал за рулем иномарки по автодороге Симферополь – Евпатория со стороны крымской столицы. В какой-то момент Mercedes сбил человека. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший скончался.

«Полицейские в настоящее время устанавливают личность погибшего», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства случившегося.