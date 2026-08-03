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НовостиОбщество3 августа 2026 17:17

Тренер сборной Крыма рассказал о сложностях привлечения молодежи в парапланеризм

Это связано с высокими затратами на снаряжение и дорогие поездки
Алексей ЕЛАГИН
Тренер сборной Крыма рассказал о сложностях привлечения молодежи в парапланеризм

Тренер сборной Крыма рассказал о сложностях привлечения молодежи в парапланеризм

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Председатель регионального отделения федерации спорта сверхлегкой авиации России в Крыму, главный тренер сборной республики Вячеслав Копчинский рассказал о сложностях привлечения молодежи в парапланеризм. Об этом сообщает «Радио Крым».

«Очень тяжело привлекать молодежь, не давая возможности летать. Хотя возможность летать есть всегда, но она финансово затратная», – рассказал Копчинский.

Тренер назвал парапланеризм спортом для состоявшихся людей. Средний возраст занимающихся – более 40 лет.

«Хотя очень хотелось бы и молодежи», – сказал руководитель отделения федерации.

Копчинский добавил, что заниматься таким спортом в России дорого. Это связано с высокими затратами на снаряжение и дорогие поездки.

Однако в Крыму есть спортивная школа технических видов спорта с отделением сверхлегкой авиации.

«Наше министерство спорта помогает. Есть люди, которые поддерживают нас. И сейчас на горе Клементьева я надеюсь, что будет происходить возрождение старых традиций», — добавил Копчинский.