В Симферополе женщина купила себе наркотик: ее посадили на три года

Жительница Симферополя купила себе наркотик и получил три года колонии Фото: Алексей ФОКИН.

В Симферополе местную жительницу признали виновной в приобретении наркотиков без цели сбыта в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Жительница Симферополя с помощью мобильного телефона в одном из мессенджеров незаконно приобрела сведения о местонахождении наркотиков. Горожанку задержали правоохранители.

«Общий вес изъятых наркотических средств составил порядка 2,49 грамма», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанку виновной. Ее приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в исправительной колонии общего режима.