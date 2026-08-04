Погода на 4 августа 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 31 градуса

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
4 августа на полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.
В Севастополе переменная облачность. Дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 28...30°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +27°...28°, северный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Алуште +26°...+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Евпатории +25°…+30°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Керчи +25°…+27°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +26°… +27°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +26°…+29°, северный ветер 5-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +25°… +30°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +27°…+30°, северный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность, дождь.
Температура воды в Черном море +22…+25°, в Азовском +25°.