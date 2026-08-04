На станции техобслуживания в Ялте произошел крупный пожар

Фото: МЧС Крыма

Ночью 4 августа в Ялте произошел крупный пожар на территории станции технического обслуживания. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе главного управления МЧС Крыма.

Огонь вспыхнул на территории одноэтажного СТО на улице Ульяновых. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС пожар был локализован на площади 1800 квадратных метров.

Спасатели смогли вытащить из огня 14 автомобилей, однако 8 машин полностью сгорели, еще 4 получили серьезные повреждения. К утру пожар удалось полностью потушить. Специалисты работают на месте инцидента, чтобы выяснить, что стало причиной пожара.