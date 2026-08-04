Курорты Крыма вошли в топ-10 направлений для длительного отдыха в августе

Николаевка Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Стерегущее, Алупка, Мирное, Саки, Николаевка и Семеновка значатся в рейтинге мест, которые путешественники выбирают в последний месяц лета.

«На первом месте курорт Стерегущее в Крыму, на втором месте Анапа, на третьем месте Алупка», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив данные запросов и заявок, назвали самые востребованные направления для длительного отдыха в августе 2026.

Топ-10 самых популярных направлений для длительного отдыха в августе(средняя стоимость ночи в рублях / средняя продолжительность поездки ночей):

Стерегущее, 3500 р. / 12;

Анапа, 4927 р. / 11;

Алупка, 4189 р. / 10;

Мирное, 4645 р. / 10;

Саки, 4696 р. / 9;

Бетта (Краснодарский край ), 5018 р. / 9;

Агой (Краснодарский край), 5212 р. / 9;

Николаевка, 4508 р. / 9;

Семеновка, 5004 р. / 9;

Ейск, 5161 р. / 9.