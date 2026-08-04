Курорты Крыма вошли в топ-10 направлений для длительного отдыха в августе

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Стерегущее, Алупка, Мирное, Саки, Николаевка и Семеновка значатся в рейтинге мест, которые путешественники выбирают в последний месяц лета.
«На первом месте курорт Стерегущее в Крыму, на втором месте Анапа, на третьем месте Алупка», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив данные запросов и заявок, назвали самые востребованные направления для длительного отдыха в августе 2026.
Топ-10 самых популярных направлений для длительного отдыха в августе(средняя стоимость ночи в рублях / средняя продолжительность поездки ночей):
Стерегущее, 3500 р. / 12;
Анапа, 4927 р. / 11;
Алупка, 4189 р. / 10;
Мирное, 4645 р. / 10;
Саки, 4696 р. / 9;
Бетта (Краснодарский край ), 5018 р. / 9;
Агой (Краснодарский край), 5212 р. / 9;
Николаевка, 4508 р. / 9;
Семеновка, 5004 р. / 9;
Ейск, 5161 р. / 9.