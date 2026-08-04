10 постановок, акробатика и жонглирование: чем живет театр шутов в Новосибирске

Фото: группа Театра шутов в Новосибирске в ВК

Театр шутов — единственный за Уралом — возник в Новосибирске почти случайно. Четыре года назад Александру Мухину и ее подругу Дину пригласили выступить в роли шутов на военно-исторической игре. Девушки умели жонглировать и владели акробатикой, а в итоге собрали коллектив, который сегодня выступает на фестивалях реконструкции, в библиотеках и филармонии.

В репертуаре театра около десяти постановок — от скандинавских саг до «Золушки» и «Красавицы и Чудовища». Задача артистов — взять известный сюжет и сделать его смешным, но при этом избегать религии, политики и других острых тем.

«Есть самый простой вариант — шутить над собой», — сказала Александра «Горсайту».

Шут, в отличие от клоуна, не может просто стоять на сцене. «Мы должны врываться громко, ярко, быстро, чтобы глаз просто на рефлексе дернулся», — говорит она. Артисты осваивают жонглирование, акробатику, ходули, а костюмы стараются максимально приблизить к средневековым оригиналам.

Сейчас театр репетирует два раза в неделю и готовит номера для ролевых игр и крупных фестивалей. Коллективов, занимающихся шутовским искусством, в России немного — кроме новосибирского, есть театр в Тюмени и «Рейники» в Санкт-Петербурге.