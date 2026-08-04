Часть Крыма обесточена из-за повреждения энергообъектов

Энергетики работают круглосуточно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму из-за повреждений энергетической инфраструктуры сохраняются перебои в электроснабжении некоторых населенных пунктов, сообщили в компании «Крымэнерго».

В результате повреждений энергетических объектов и магистральных электросетей на полуострове продолжаются отключения электричества в отдельных районах. Они проводятся в оперативном порядке, исходя из текущей ситуации в конкретном энергорайоне.

В компании отметили, что специалисты круглосуточно работают над стабилизацией ситуации.