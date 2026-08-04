Крымчанам напомнили о сервисе для хранения чеков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

УФНС России по Республике Крым напоминает жителям о бесплатном мобильном приложении «Мои чеки онлайн». Сервис уже больше года является официальным способом получения электронных кассовых чеков — полного аналога бумажных. Продавец может направить такой чек только после получения согласия покупателя.

«Электронные чеки удобны, они не потеряются и не выцветут. Благодаря тому, что все чеки собраны в одном месте, их можно легко предъявлять для налогового вычета, возврата товаров или гарантийного обслуживания», - сообщили в пресс-службе УФНС по Крыму.

Кроме того, чеки сохраняются за все покупки.