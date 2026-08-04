Феодосиец получил 16 лет за фото передвижения разведывательно-ударного вертолета для ВСУ

Фото: прокуратура Крыма

Житель Феодосии приговорен к 16 годам лишения свободы за съемку перемещения разведывательно-ударного вертолета и передачу этих сведений ВСУ.

Будучи противником СВО, мужчина собрал и передал в чат-бот СБУ данные о передвижении разведывательно-ударного вертолета в одном из мессенджеров в чат-бот, используемый службой безопасности Украины. За это крымчанин был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Суд приговорил его к 16 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.