Керчь на три дня останется без воды

На время работ жителям обеспечат подвоз питьевой воды Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Керчи на три дня ограничат подачу воды из-за врезки в магистральный водопровод. Об этом сообщил Керченский филиал предприятия «Вода Крыма».

С 1:00 5 августа до 18:00 7 августа отключения затронут Центр, Митридат, ж/д вокзал, район Мичурино, 450-й квартал, Вокзальное шоссе, район Аббисинка, Автовокзал, Промбаза, Луч, З. Войкова, Аджимушкай, 3-й самострой, Капканы, Опасное, Джаныкой, Старый стеклотарный, АТС, Оптика, Пошивальникова.

На время проведения работ жителям обеспечат подвоз питьевой воды.