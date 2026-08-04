Детские сады Ялты постепенно возвращаются к режиму работы полного дня

Вернуться к штатному режиму работы планируется в ближайшие дни Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте детские сады постепенно возвращаются к режиму работы полного дня, сообщил заместитель главы городской администрации Ренард Кутковский.

На текущий момент 12 дошкольных учреждений уже функционируют в таком режиме. Среди них детские сады №1, №2, №3, №4, №6, №7, №12, №13, «Ивушка», а также детсады в Симеизе, Форосе и Гурзуфе. Остальные учреждения временно работают в две смены: с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

«Задача в ближайшие дни войти в штатный режим работы! О работе каждого конкретного детского сада родителей ежедневно будут информировать воспитатели в родительских чатах», — объявил Кутковский.