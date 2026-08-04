Более 200 звонков поступило на горячую линию после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке

Фото: глава администрации Геленджика Алексей Богодистов в МАХ

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что на горячую линию, открытую после утренней атаки БПЛА в Архипо-Осиповке 4 августа, поступило более 200 звонков. Люди со всей страны ищут родных и знакомых, находившихся в селе, узнают о состоянии пострадавших.

В Геленджик уже начали приезжать родственники погибших. Им помогают с документами и оказывают психологическую поддержку. Все пострадавшие доставлены в краевые клинические больницы Краснодара, еще двое — в больницу Новороссийска, передают наши коллеги из kubnews.ru.

По последним данным, количество пострадавших при атаке БПЛА увеличилось до 58 человек. Госпитализирован 21 человек, в том числе трое детей. Еще 37 человек (из них 9 детей) получили амбулаторное лечение.

Горячая линия на базе МЦУ Геленджика работает с 9:00 до 18:00 по телефону +7 (861) 3-19-29.