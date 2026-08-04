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НовостиЧто происходит4 августа 2026 9:57

МЧС Крыма выпустило экстренное предупреждение из-за аномальной жары

Аномальная жара ожидается до конца недели в Крыму
Анастасия БУРМИСТРОВА
Температура поднимется на 7° выше нормы

Температура поднимется на 7° выше нормы

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму ожидается аномально жаркая погода. МЧС республики выпустило экстренное предупреждение и напомнило правила соблюдения пожарной безопасности.

Согласно прогнозу, с 5 по 9 августа средняя суточная температура воздуха будет на 7° выше климатической нормы. Максимальная температура может подняться до отметки плюс 32…37 градусов.

Также в чрезвычайном ведомстве напомнили о правилах пожарной безопасности. В таких погодных условиях запрещено разводить костры и бросать спички и окурки. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.