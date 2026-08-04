У берегов Крыма началось нашествие хищной пеламиды

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У берегов Крыма рыбаки фиксируют массовое нашествие пеламиды — хищной рыбы, которая охотится на скумбрию, сардину и ставриду, то есть фактически на своих «родственников». За последние дни хищник продвинулся от Феодосии до Балаклавы, и теперь его ловят практически по всему южному побережью. Самые результативные места — Ялта, Парковое, Ласпи и Золотой пляж в Балаклаве.

Интересно, что за пеламидой рыбаки все чаще отправляются на сап-досках. Для троллинга советуют использовать каркасное кресло, двустороннее весло и надежные держатели для спиннингов. Оптимальная ширина доски — до 85 см с острым носом, иначе лучше оснащать ее электромотором, передает «Крымское информационное агентство».

Параллельно в Крыму — рыболовный бум: в Любимовке на каяках ловят до 5 кг ласкиря за утро, в Феодосии и Орджоникидзе активно клюют горбыль и ставрида, на ЮБК отлично идет зубарь, а в Севастополе по ночам — ставрида. Но еще больше обсуждений вызвал темный окунь (окунь Шлегеля), который стал все чаще попадаться в прилове. Рыбаки называют его «загадочным» и говорят, что нынешний август может стать одним из самых необычных сезонов за последние годы.