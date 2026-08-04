Нет дыма без огня: как крымчанам бросить курить и не испортить фигуру

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Эндокринологи и терапевты отмечают: курение ухудшает кровообращение, ускоряет старение кожи и способствует образованию целлюлита. Однако многие крымчане не решаются расстаться с привычкой из-за страха располнеть. Исследования подтверждают: в первые 2–3 месяца можно набрать 4–5 кг. Никотин подавляет чувство голода, а после отказа аппетит возвращается, обмен веществ слегка замедляется, а вкус еды становится ярче, передает «Крымская газета».

Чтобы не набрать вес, врачи советуют: уменьшить порции и добавить в рацион свежие овощи и фрукты; ограничить калорийные и жирные продукты, алкоголь; пить больше воды — она снижает тревожность и помогает очищению; ввести физическую нагрузку — она компенсирует потерю активизирующего эффекта сигарет; добавить продукты для выработки дофамина и серотонина: белок, яйца, орехи, бананы, зелень, сыры.

Проблема набора веса временная: менее чем через год организм адаптируется.

Польза отказа от курения многократно превышает риски: нормализуется давление, улучшается дыхание и работа сердца. Через 20 минут после последней сигареты нормализуется пульс, через 8 часов кровь насыщается кислородом, через двое суток никотин полностью выводится, а через 2–12 недель улучшается работа сердечно-сосудистой системы.