МИД: энергосистема Крыма столкнулась с беспрецедентной нагрузкой из-за атак ВСУ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Энергосистема Крыма на неделе столкнулась с беспрецедентной нагрузкой из-за атак киевского режима. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Как пояснил дипломат, ВСУ целенаправленно атаковал распределительные подстанции, которые обеспечивают энергией сразу несколько муниципалитетов.

«Энергосистема Крымского полуострова столкнулась с беспрецедентной нагрузкой и функционировала в критическом режиме», – сказал Мирошник агентству ТАСС.

Представитель дипведомства рассказал, что веерные отключения происходили во всех районах Крыма. Кроме того, с аналогичными проблемами также столкнулись Херсонская и Запорожская области.