Фото: Екатерина Дёмина

В Ялте представители администрации и горсовета поздравили с 94-летием ветерана труда Любовь Якубову. Об этом сообщает «МК в Крыму».

Именинницу поздравили заведующая Массандровским отделением соцобслуживания Екатерина Порошина и депутат горсовета Екатерина Демина. Председатель горсовета Константин Шимановский и депутат Александр Татаринов также выразили свои теплые пожелания.

Любовь Алексеевна пережила немецкую оккупацию и поделилась воспоминаниями о военном детстве. Она выразила свою гражданскую позицию, осудив фашизм, и уверена, что сейчас участники специальной военной операции защищают мирное население от украинских националистов.