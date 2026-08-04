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НовостиОбщество4 августа 2026 10:56

Ветерана труда Любовь Якубову поздравили с 94-летием в Ялте

Ветерана труда поздравили представители администрации и горсовета
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: Екатерина Дёмина

Фото: Екатерина Дёмина

В Ялте представители администрации и горсовета поздравили с 94-летием ветерана труда Любовь Якубову. Об этом сообщает «МК в Крыму».

Именинницу поздравили заведующая Массандровским отделением соцобслуживания Екатерина Порошина и депутат горсовета Екатерина Демина. Председатель горсовета Константин Шимановский и депутат Александр Татаринов также выразили свои теплые пожелания.

Любовь Алексеевна пережила немецкую оккупацию и поделилась воспоминаниями о военном детстве. Она выразила свою гражданскую позицию, осудив фашизм, и уверена, что сейчас участники специальной военной операции защищают мирное население от украинских националистов.