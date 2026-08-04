Благоустройство парка «Ясная Поляна в Гаспре выполнили на 30%

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В настоящее время в Гаспре продолжается благоустройство парка «Ясная Поляна, работы выполнили на 30%. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко.

Чиновник рассказал, что эту территорию выбрали жители в ходе Всероссийского онлайн-голосования. Оно состоялось в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В парке завершили подготовительный этап. Первый замглавы Ялты уточнил, что на объекте демонтировали старые конструкции и покрытие, а также построили подпорную стену. Рабочие установили ограждение и защитную стенку по периметру. Кроме того, смонтирован информационный паспорт.

«Сейчас подрядчик прокладывает инженерные коммуникации – готовит траншеи под электрокабель и обустраивает ливневки», – рассказал Олефиренко.

Чиновник добавил, что параллельно отсыпана пешеходная дорожная сеть. Она уже почти готова к укладке асфальта. На сегодняшний день готовность объекта превысила 30%. Планируется, что работы завершат к 1 ноября.

«Контракт на сумму 72 млн рублей заключен в июне, средства выделены Министерством ЖКХ Республики Крым», – сообщил первый замглавы администрации.