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НовостиОбщество5 августа 2026 2:10

Погода на 5 августа 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 33 градусов

На Крымском полуострове действует штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
В Крыму жарко

В Крыму жарко

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

5 августа на полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-восточный днем 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 30...32°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +27°...28°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Алуште +26°...+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +25°…+32°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +25°…+28°, северный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +26°… +28°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Черноморском +26°…+29°, северный ветер 5-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +29°… +33°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Ясно.

В Бахчисарае +27°…+31°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +22…+25°, в Азовском +25°.