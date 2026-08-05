Погода на 5 августа 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 33 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
5 августа на полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-восточный днем 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Тепло 30...32°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +27°...28°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Алуште +26°...+28°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Евпатории +25°…+32°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Керчи +25°…+28°, северный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +26°… +28°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Черноморском +26°…+29°, северный ветер 5-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +29°… +33°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +27°…+31°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +22…+25°, в Азовском +25°.