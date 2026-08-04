Крымские врачи восстановили сердечный ритм 101-летней пациентке

Фото: Минздрав Крыма

В Крыму специалисты Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко восстановили сердечный ритм 101-летней пациентке, которая поступила в критическом состоянии с клиникой полной поперечной блокады сердца.

В Минздраве Крыма сообщили, что низкая частота сердечных сокращений представляла угрозу и счет шел на минуты, но благодаря грамотным действиям кардиологов и реаниматологов кровообращение удалось стабилизировать.

«Единственным шансом вернуть женщину к нормальной жизни была экстренная имплантация искусственного водителя ритма», — рассказали в Минздраве республики.

При помощи малоинвазивного метода врач установил электрод в сердце пациентки и подключил его к кардиостимулятору. Сразу после включения прибора на мониторе появился ровный ритм. Пациентка хорошо перенесла вмешательство, после чего была переведена в палату для дальнейшего наблюдения.