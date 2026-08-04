Крымчан призвали экономить энергию во время аномальной жары Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Крыма призвали экономить электроэнергию во время аномальной жары. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

С 5 по 9 августа в республике ожидается аномально жаркая погода. В среднем температура будет на семь градусов выше климатической нормы. Воздух прогреется до 32-37 градусов. Подобная ситуация наблюдалась летом 2024 года. Люди начали массово включить кондиционеры. Из-за этого электропотребление Юга России выросло на 9%. Такие изменения привели к перегрузке оборудования.

Сейчас крымская энергосистема несет колоссальные нагрузки. Из-за постоянных атак ВСУ повреждено как низковольтное, так и высоковольтное оборудование. По всему Крыму действуют временные ограничения электроснабжения.

«Убедительная просьба: рационально расходуйте электроэнергию в условиях аномальной жары», – говорится в сообщении.

Как пояснили в «Крымэнерго», сетевое оборудование может не выдержать жары, и это приведет к поломке, а перегрузка – к аварийным отключениям. В компании призвали людей минимизировать использование энергоемкого оборудования. В частности, людям посоветовали оптимизировать работу кондиционеров.

«Установка низкой температуры (например, 16-18 °C) заставляет компрессор работать на пределе, что резко увеличивает расход энергии. Оптимально – 24-26 °C», – рассказали в «Крымэнерго».