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НовостиЧто происходит4 августа 2026 13:56

Под Бахчисараем мотоциклист сорвался со склона

Мотоциклист сорвался со склона в Бахчисарайском районе Крыма
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В Бахчисарайском районе Крыма мотоциклист сорвался со склона, ему оказали помощь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Инцидент произошел между селом Прохладное и поселком Научный. Мужчина ехал на мотоцикле и сорвался на каменистом склоне. В результате пострадавший повредил ногу. Поэтому мотоциклист не смог передвигаться самостоятельно.

На место прибыли спасатели. Они оказали первую помощь пострадавшему. Далее мужчину транспортировали к машине скорой помощью. На месте происшествия работали четыре человека и одна единица техники.