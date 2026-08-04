Под Бахчисараем мотоциклист сорвался со склона

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В Бахчисарайском районе Крыма мотоциклист сорвался со склона, ему оказали помощь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Инцидент произошел между селом Прохладное и поселком Научный. Мужчина ехал на мотоцикле и сорвался на каменистом склоне. В результате пострадавший повредил ногу. Поэтому мотоциклист не смог передвигаться самостоятельно.

На место прибыли спасатели. Они оказали первую помощь пострадавшему. Далее мужчину транспортировали к машине скорой помощью. На месте происшествия работали четыре человека и одна единица техники.