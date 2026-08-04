Капитальный ремонт школы № 24 начался в Симферополе

Фото: Минстрой Крыма

В Симферополе приступили к капитальному ремонту школы № 24, сообщили в Министерстве строительства Крыма.

На данный момент выполнено всего 3% работ. В первую очередь подрядчику предстоит обновить фасад здания. На ближайшую неделю запланированы работы по удалению старой штукатурки для подготовки поверхности перед нанесением нового покрытия. Завершить все запланированные работы планируют к 1 июля 2027 года.

«Впереди масштабное обновление здания, и мы будем контролировать каждый этап, чтобы к июлю 2027 года ученики получили современную и комфортную школу», – подчеркнула заместитель министра строительства Диана Белова.