Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит4 августа 2026 14:06

Капитальный ремонт школы № 24 начался в Симферополе

Подрядчик приступил к ремонту фасада здания
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: Минстрой Крыма

Фото: Минстрой Крыма

В Симферополе приступили к капитальному ремонту школы № 24, сообщили в Министерстве строительства Крыма.

На данный момент выполнено всего 3% работ. В первую очередь подрядчику предстоит обновить фасад здания. На ближайшую неделю запланированы работы по удалению старой штукатурки для подготовки поверхности перед нанесением нового покрытия. Завершить все запланированные работы планируют к 1 июля 2027 года.

«Впереди масштабное обновление здания, и мы будем контролировать каждый этап, чтобы к июлю 2027 года ученики получили современную и комфортную школу», – подчеркнула заместитель министра строительства Диана Белова.