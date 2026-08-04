Ученый Иванов объяснил, почему жители Юга России не увидят солнечное затмение 12 августа

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ближайшее солнечное затмение состоится 12 августа. Однако, как рассказал заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов, большинство россиян, включая жителей Юга России, не смогут его увидеть. Полная фаза будет доступна лишь на Таймыре, а частично — в Архангельске, Мурманске (закроется до 80% Солнца) и Санкт-Петербурге. В Москве перекрытие составит не более 10%.

В Краснодаре Луна и Солнце скроются за горизонтом до наступления затмения — первое касание произойдет почти на 7° под горизонтом. К тому же вечером 12 августа ожидается плотное зарево, которое помешает наблюдениям, передают наши коллеги из «Кубань 24».

Полоса полной фазы пройдет через Гренландию, Исландию и север Испании. Частично затмение будет видно в Северной Америке, Канаде и на севере Африки. Следующее полное солнечное затмение жители Краснодара смогут увидеть только летом 2030 года.