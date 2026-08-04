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НовостиЧто происходит4 августа 2026 15:21

Власти Крыма сообщили о снижении стоимости АИ-92 до 100 рублей за литр

Гоцанюк: стоимость АИ-92 в Крыму удалось снизить до 100 рублей за литр
Алексей ЕЛАГИН
Гоцанюк: стоимость АИ-92 в Крыму удалось снизить до 100 рублей за литр

Гоцанюк: стоимость АИ-92 в Крыму удалось снизить до 100 рублей за литр

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стоимость бензина марки АИ-92 в розничных сетях Крыма удалось снизить до 100 рублей за литр. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Руководитель крымского правительства рассказал, что во вторник, 4 августа, бензин по такой цене продавали на 44 АЗС компании «Атан». При этом лимит составлял 20 литров в одни руки.

«По мере поступления новых партий аналогичные правила и цена начнут действовать на станциях компании «ТЭС», – сообщил Гоцанюк.