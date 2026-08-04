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НовостиЧто происходит4 августа 2026 16:02

В крымские колледжи подали более 52 тысяч заявлений

Более 52 тысяч заявлений подали в колледжи Крыма в 2026 году
Алексей ЕЛАГИН
Более 52 тысяч заявлений подали в колледжи Крыма в 2026 году

Более 52 тысяч заявлений подали в колледжи Крыма в 2026 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в крымские колледжи подали в общей сложности более 52 тысяч заявлений. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила заместитель министра образования, науки и молодежи республики Анна Волкова.

«На сегодняшний день подано более 52 тысяч заявлений», – рассказала чиновница.

Заместитель руководителя Минобрнауки добавила, что бюджетных мест в настоящее время насчитывается около 9,5 тысячи. Замглавы ведомства добавила, что абитуриенты могут подать заявления в несколько организаций, а внутри каждой – не больше чем на пять направлений. Сделать это можно до 15 августа. За год количество заявлений увеличилась примерно на 13%.