В крымские колледжи подали более 52 тысяч заявлений

Более 52 тысяч заявлений подали в колледжи Крыма в 2026 году Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в крымские колледжи подали в общей сложности более 52 тысяч заявлений. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила заместитель министра образования, науки и молодежи республики Анна Волкова.

«На сегодняшний день подано более 52 тысяч заявлений», – рассказала чиновница.

Заместитель руководителя Минобрнауки добавила, что бюджетных мест в настоящее время насчитывается около 9,5 тысячи. Замглавы ведомства добавила, что абитуриенты могут подать заявления в несколько организаций, а внутри каждой – не больше чем на пять направлений. Сделать это можно до 15 августа. За год количество заявлений увеличилась примерно на 13%.