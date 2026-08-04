Севастополец хранил взрывное устройство: его будут судить

Хранивший взрывное устройство житель Севастополя пойдет под суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе 53-летнего местного жителя обвиняют в незаконном хранении взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Севастополец незаконно приобрел компоненты для сборки самодельного взрывного устройства. Далее горожанин хранил все это в тайнике. В августе 2025 года мужчину задержали сотрудники ФСБ.

«Компоненты взрывного устройства изъяты», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направили в Гагаринский районный суд.