Крымчанин лишился квартиры за долг в размере 2,8 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Керчи не вернул своему знакомому 2,8 млн рублей, за этого его лишили квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Крым и Севастополю.

Житель Керчи отказался возвращать долг даже после вынесенного судебного решения. Кредитор предъявил исполнительный лист в ФССП. На должника завели исполнительное производство. Однако крымчанин не заплатил.

В отношении должника вынесли постановление о взыскании 336 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора. Его счета арестовали. На квартиру, которая принадлежала мужчине, наложили запрет на совершение регистрационных действий. Ему запретили покидать Россию.

Далее судебный пристав арестовал квартиру. Крымчанина предупредили, что недвижимость оценят и продадут в счет долга. Далее квартиру продали на торгах.

«Задолженность, с учетом исполнительского сбора, погашена в полном объеме», – говорится в сообщении.