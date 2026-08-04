Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2026 18:02

В Симферополе продолжает работать школьная ярмарка

Школьная ярмарка в Симферополе будет работать до 4 сентября
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе продолжает работу школьная ярмарка, она продлится до 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На ярмарке можно купить все необходимое для подготовки детей к новому учебному году. В частности, речь идет о школьной и спортивной форме. На ярмарке можно будет купить обувь, рюкзаки и канцтовары. В продаже также имеется учебная литература.

Ярмарка находится на набережной реки Салгир. Торговлю организовали в районе Симферопольского музыкального училища имени П.И. Чайковского. Купить товары можно каждый день.

«Школьная ярмарка будет работать до 4 сентября», – говорится в сообщении.