В Симферополе продолжает работать школьная ярмарка

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе продолжает работу школьная ярмарка, она продлится до 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На ярмарке можно купить все необходимое для подготовки детей к новому учебному году. В частности, речь идет о школьной и спортивной форме. На ярмарке можно будет купить обувь, рюкзаки и канцтовары. В продаже также имеется учебная литература.

Ярмарка находится на набережной реки Салгир. Торговлю организовали в районе Симферопольского музыкального училища имени П.И. Чайковского. Купить товары можно каждый день.

«Школьная ярмарка будет работать до 4 сентября», – говорится в сообщении.