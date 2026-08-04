В Симферополе мужчина приставал к двум восьмилетним девочкам: полиция проводит проверку

В Симферополе мужчина приставал к двум восьмилетним девочкам и звал их в гости Фото: Александр СЕРДЮК.

В Симферополе мужчина приставал к двум восьмилетним девочкам, по факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В сети появилась публикация. Там говорилось, что около детской площадки мужчина приставал к двум восьмилетним девочкам. Они приглашал детей к себе домой. Кроме того, во вторник, 4 августа, по этому поводу в полицию обратился симферополец. На место прибыли правоохранители. Они задержали мужчину.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

«По результатам проверки сотрудниками органов внутренних дел действиям мужчины будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении.